Nación | 23-06-26 | 20:45 | Actualizada | 23-06-26 | 20:45 |

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de informó que en el segundo día del registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional acudieron a registrarse de manera presencial 22 aspirantes correspondientes a los estados de Chihuahua, Colima y Guerrero.

En ese sentido, explicó que por Chihuahua se registraron , Cruz Pérez Cuéllar y Luis Carlos Arrieta Lavenant. Mientras que por Colima, Rosa María Bayardo Cabrera, Gricelda Valencia de la Mora y Joel Padilla Peña.

Detalló que por Guerrero asistieron a registrarse Rogelio Ortega Martínez, Iván Hernández Díaz, José Ojeda Jiménez, Karen Castrejón Trujillo, Genaro Vázquez Flores, Zeferino Gómez Valdovinos y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

En segundo día, se registran 22 aspirantes a Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación (23/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL
En segundo día, se registran 22 aspirantes a Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación (23/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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Así como también Esthela Damián Peralta, Marcial Rodríguez Saldaña, Aidé Ibarez Castro, , Victoriano Wences Real, Beatriz Mojica Morga, Alberto López Rosas, Rubén Cayetano y María Guadalupe Eguiluz Bautista.

Además, destacó que la jornada se desarrolló en un ambiente de unidad, transparencia y apertura y precisó que en los próximos días continuarán los registros en línea para los aspirantes que determinen inscribirse.

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En segundo día, se registran 22 aspirantes a Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación (23/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL
En segundo día, se registran 22 aspirantes a Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación (23/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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aov

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