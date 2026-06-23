El senador Eugenio Segura solicitó licencia para separarse por tiempo indefinido de su escaño para buscar ser candidato por Morena a la gubernatura de Quintana Roo.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se aprobó la solicitud de licencia.

“Hoy, les quiero comunicar que he tomado una decisión importante. Solicité licencia para separarme del cargo de Senador de la República por tiempo indefinido, con el fin de registrarme para Coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación y Soberanía Nacional en Quintana Roo”, expresó el senador en sus redes sociales.

Lee también Buque Escuela Cuauhtémoc alista primer viaje de instrucción para cadetes tras accidente en puente de Brooklyn; llega a Acapulco

Ofrece Comisión Bicameral de Seguridad Nacional proactiva

Se instaló la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que será presidida por el senador Eugenio Segura Vázquez, quien expresó que dicho órgano legislativo será proactivo e institucional, donde todas las fuerzas políticas tendrán espacio para proponer, observar y construir en esta materia.

Con un diagnóstico acerca de la situación de la seguridad en México y un par de iniciativas en mira, el senador por Morena enunció los avances que se han logrado a nivel nacional, como la reducción de homicidios y delitos de alto impacto. Dijo que hay retos importantes, en los que esta comisión puede participar para que haya mayor eficacia, coordinación y respaldo.

[Publicidad]

Eugenio Segura señaló que contemplan iniciativas de reforma a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley Orgánica del Congreso General, así como establecer una relación sólida y una agenda de trabajo con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Lee también Desalojan de la Segob a personas trans y no binarias en quinto día de plantón; acusan agresiones y uso de extintores

En su oportunidad, el diputado Eruviel Ávila Villegas, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional (GN), las corporaciones estatales y municipales.

[Publicidad]

“Falta por hacer, pero si cerramos filas y hacemos a un lado colores partidistas, estoy cierto que podremos avanzar por un camino más seguro para nuestra población”, afirmó.

También estuvieron presentes las senadoras Verónica Camino y Juanita Guerra, así como el senador Enrique Vargas, así como representantes de la Marina y de la Defensa Nacional, y otros legisladores de manera virtual.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

[Publicidad]

dft/bmc