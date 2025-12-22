La disputa por la gubernatura de Quintana Roo arranca con una clara ventaja de Morena en la intención de voto y con el senador Eugenio Gino Segura por delante en las preferencias para gobernador. Así lo revela la más reciente encuesta de Buendía & Márquez para EL UNIVERSAL.

En este momento, la contienda por la gubernatura arranca con Morena al frente en la preferencia electoral: 39% lo elegiría si hoy fueran las elecciones, seguido por Movimiento Ciudadano (8%), PAN (7%), PRI (5%), PVEM (4%) y PT (2%); 35% no declara preferencia.

Roberto Palazuelos de MC es el aspirante más reconocido (74%) pero también el que más rechazo genera. Le siguen en reconocimiento público Ana Patricia Peralta (57%), Gino Segura (48%) y Marybel Villegas (42%) todos ellos de la coalición oficialista. Más atrás aparecen Estefanía Mercado (30%), Mayuli Martínez Simón (23%), Diego Castañón (23%) y Rafa Marín Mollinedo (13%).

Lidera Eugenio Gino Segura intención de voto entre quintanarroenses

Estos diferenciales de conocimiento contrastan con la opinión que los encuestados tienen de los aspirantes. Gino Segura registra el saldo de opinión más favorable (+17), seguido de Peralta (+9), Mercado (+5) y Marín (+1), todos de Morena. En cuanto a los aspirantes con saldos negativos encontramos que Palazuelos marca -17, Marybel Villegas -1, Mayuli (del PAN) -1 y Castañón -3. Es decir, a pesar del alto reconocimiento de figuras como Palazuelos, Morena agrupa perfiles que se perciben de manera positiva mientras que el resto se encuentra en zona neutra o ligeramente negativa.

Al preguntar si “podría votar” por cada figura, Ana Paty Peralta (33%) y Gino Segura (31%) encabezan la lista. Les siguen Marybel Villegas (21%), Estefanía Mercado (19%), Roberto Palazuelos (19%), Mayuli Martínez Simón (14%), Rafa Marín (12%) y Diego Castañón (11%).

Dentro de la alianza Morena-PT-PVEM, la preferencia interna se inclina por Gino Segura (22%), seguido por Peralta (20%), mientras Mercado (7%) y Villegas (7%) quedan en un segundo bloque; Castañón y Marín aparecen con 3% cada uno.

Los careos simulan escenarios de la boleta electoral y ahí Morena conserva ventaja con sus posibles abanderados. Gino Segura proporciona la ventaja más amplia a la coalición Morena-PT-PVEM con 58% de la intención de voto, 13% para Mayuli Martínez Simón (PAN-PRI) y 10% para Roberto Palazuelos (MC), con 19% sin respuesta. Por otro lado, con Ana Paty Peralta, la ventaja de la coalición gobernante disminuye a 53%–13%–13%.

En atributos blandos, la ventaja también se decanta ligeramente por Segura. “Cercanía con la gente”, “inspira confianza” y “mayor credibilidad” son los atributos en los que el senador Segura se posiciona frente a la alcaldesa Peralta.