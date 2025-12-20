Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció un récord histórico al alcanzarse 766 operaciones aéreas en un solo día, este viernes 20, en sus cuatro aeropuertos, cifra que confirma la fortaleza del destino turístico y la alta demanda de conectividad aérea por parte de visitantes nacionales e internacionales.

“Hoy Quintana Roo está rompiendo un récord histórico en conectividad aérea. Más de 766 operaciones en un solo día, en los cuatro aeropuertos del estado, Cancún, Tulum, Cozumel y Chetumal, una cifra sin precedentes”, expresó.

La titular del Ejecutivo aseveró que este nuevo récord refleja la confianza de las aerolíneas y la preferencia de millones de visitantes que eligen al Caribe Mexicano como el principal polo turístico en México y uno de los principales en el mundo. “La alta demanda aérea confirma el éxito de la diversificación turística en los 12 destinos del Estado”, dijo.

La mandataria estatal destacó que estas 766 operaciones se registraron en los cuatro aeropuertos del estado, Cancún, Tulum, Cozumel y Chetumal. (Foto: especial)

Asimismo, Mara Lezama informó que de cara a 2026, las perspectivas son altamente positivas, con la proyección de al menos 17 nuevas rutas aéreas, operadas por 11 aerolíneas entre diciembre de 2025 y junio de 2026,

“Esto permitirá diversificar mercados, fortalecer la llegada de visitantes y generar mayor prosperidad compartida para nuestra gente”, aseguró.

Por su parte, el secretario de Turismo Bernardo Cueto destacó que, bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama, el estado ha consolidado un crecimiento sostenido del sector turístico y ha reforzado el papel estratégico de su infraestructura aeroportuaria para el desarrollo económico regional.

Estas nuevas conexiones, explicó, permitirán fortalecer la llegada de visitantes, diversificar los mercados emisores y ampliar las oportunidades de crecimiento económico para las familias quintanarroenses, consolidando a Quintana Roo como uno de los principales polos turísticos de México y el Caribe.

