Golpean red de casinos ligada a “El Mayo”

A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México

“Hay miedo, claro, pero alguien tiene que hacerlo”

Cuentan la historia del Estadio Azteca

EU retira la visa al alcalde de San Luis Río Colorado cuando intentaba cruzar hacia Yuma, Arizona

La gobernadora de Quintana Roo, , celebró la apertura de las playas públicas de Tulum gracias al apoyo del Gobierno de México que encabeza la e invitó a los visitantes nacionales y extranjeros a visitar estas maravillas naturales del sureste mexicano.

Puntualizó que playas como Playa del Faro, Playa Santa Fe, Playa Pescadores, Playa Maya, Playa Mangle ya son de acceso libre para todas y todos, a los que se suman los accesos a la Playa del Pueblo y Playa Conchitas.

“Tulum es para todas y todos, sin discriminación, con servicio de calidad y excelencia”, afirmó desde un enlace en la “Las mañaneras del pueblo”.

Como parte de esta apertura al público, anunció que Tulum será sede del evento “Tulum, el show”, como parte de la Feria Aeroespacial de México, en el que se espera la llegada de 20 mil participantes.

Agregó que otros eventos programados en Tulum para 2026 son el Torneo Profesional de la Golf PGA Tour, un festival de yoga, un festival de cine, el Festival Are With Me, la Convención Nacional de Bodas y Amor y conciertos con artistas nacionales e internacionales.

