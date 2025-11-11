Más Información

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

Salud reporta 74 casos de sarampión activos en nueve estados de México; suman 5 mil 153 en el 2025

El crucero Celebrity Xcel arribó al puerto de , siendo este su primera escala desde su partida en Miami, con un aproximado de 3 mil 836 pasajeras y pasajeros, resaltándose así como un hecho de importancia para el Caribe mexicano.

El gobierno de Quintana Roo destacó que la llegada de este crucero de la clase , simboliza la confianza que tiene la industria internacional de cruceros en la infraestructura portuaria del estado.

Asimismo, indicó que la entidad se consolidará como uno de los destinos más emblemáticos del mundo en el sector de cruceros.

Ceremonia oficial de placa y llave para conmemorar por la primera visita del crucero Celebrity Xcel (11/11/2025). Foto: Especial
En la ceremonia oficial de placa y llave para la conmemoración de la primera visita que realizó la embarcación, Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, agradeció a los presentes y resaltó la importancia de la llegada de la embarcación a la entidad.

Ante la presencia de Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean Group, y de Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises, la mandataria destacó la visión empresarial por reconocer a las comunidades y las riquezas que el estado puede compartirle al mundo.

“Aquí, el turismo avanza con propósito, con rumbo y con responsabilidad social. Porque mujeres y hombres artesanos de nuestras comunidades están promoviendo sus productos, su arte, nuestra cultura, al arribar este crucero internacional. Este hecho impulsa un modelo turístico que no solo genera riqueza, sino que la comparte y la multiplica”, aseguró la gobernadora.

En el evento estuvieron presentes Bernardo Cueto, secretario de Turismo; José Luis Chacón, presidente municipal de Cozumel; Vagner Elbiorn, titular de la APIQROO; Ari Adler, presidente de Royal Caribbean México; Laura Hodges, CEO de Celebrity Cruises, y el capitán Kyriakos Matragkas (Kirk), capitán del Xcel.

