El crucero Celebrity Xcel arribó al puerto de Cozumel, siendo este su primera escala desde su partida en Miami, con un aproximado de 3 mil 836 pasajeras y pasajeros, resaltándose así como un hecho de importancia para el Caribe mexicano.

El gobierno de Quintana Roo destacó que la llegada de este crucero de la clase Edge de Celebrity Cruises, simboliza la confianza que tiene la industria internacional de cruceros en la infraestructura portuaria del estado.

Asimismo, indicó que la entidad se consolidará como uno de los destinos más emblemáticos del mundo en el sector de cruceros.

Ceremonia oficial de placa y llave para conmemorar por la primera visita del crucero Celebrity Xcel (11/11/2025). Foto: Especial

En la ceremonia oficial de placa y llave para la conmemoración de la primera visita que realizó la embarcación, Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, agradeció a los presentes y resaltó la importancia de la llegada de la embarcación a la entidad.

Ante la presencia de Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean Group, y de Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises, la mandataria destacó la visión empresarial por reconocer a las comunidades y las riquezas que el estado puede compartirle al mundo.

“Aquí, el turismo avanza con propósito, con rumbo y con responsabilidad social. Porque mujeres y hombres artesanos de nuestras comunidades están promoviendo sus productos, su arte, nuestra cultura, al arribar este crucero internacional. Este hecho impulsa un modelo turístico que no solo genera riqueza, sino que la comparte y la multiplica”, aseguró la gobernadora.

En el evento estuvieron presentes Bernardo Cueto, secretario de Turismo; José Luis Chacón, presidente municipal de Cozumel; Vagner Elbiorn, titular de la APIQROO; Ari Adler, presidente de Royal Caribbean México; Laura Hodges, CEO de Celebrity Cruises, y el capitán Kyriakos Matragkas (Kirk), capitán del Xcel.

