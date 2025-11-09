Mazatlán, Sinaloa.- Teniendo como marco las bellas playas del puerto mazatleco, el gobernador Rubén Rocha Moya, junto a los embajadores de L'Étape Mazatlán, los ex ciclistas profesionales españoles Joseba Beloki Aguirrezabalaga, Pedro Horrillo y Fermín Trueba, dio el banderazo de arranque de la carrera ciclista más famosa del mundo L'Étape Mazatlán by Tour de France 2025, que reunió a más de 1,200 ciclistas profesionales y amateurs que vivieron la mítica experiencia del Tour de France.

El Gobernador Rocha, señaló que es muy honroso para Sinaloa ser la primera sede en México de esta ruta ciclista por lo que agradeció a la secretaria de Turismo Mireya Sosa y a la alcaldesa Estrella Palacios por las facilidades para realizar este importante evento.

"Para nosotros es muy significativo, muy importante que tengamos aquí el Tour de France, estuve platicando con los participantes, están muy motivados se sienten muy contentos por estar en Mazatlán", dijo el Ejecutivo afirmando que después de las Olimpiadas y el Mundial, este es el evento deportivo más importante en el mundo.

Asimismo, subrayó que, la realización de esta justa deportiva de talla internacional, consolida a Mazatlán como un importante destino de turismo deportivo, abriendo nuevas ofertas no solo para vacacionistas, sino para deportistas de todo el mundo.

Gobernador Rocha Moya da banderazo de L'Étape Mazatlán by Tour de France 2025 con más de mil 200 ciclistas. Foto: Especial

Cabe señalar que, Mazatlán se consolida como receptor de turismo y eventos deportivos, ya que, con la Copa Mazatlán y el Torneo Anual de Golf, este fin de semana el puerto estará captando más de 96 millones de pesos, informó la secretaria de Turismo.

Por su parte, el Ayuntamiento municipal, implementa operativos de seguridad y rehabilita infraestructura deportiva para mayor comodidad de deportistas y acompañantes.

L'Étape Mazatlán by Tour de France, es el evento deportivo que promueve el deporte y el turismo local con rutas Sprint, Ruta Larga y Ruta Corta de 37.7, 65 y 112.4 kilómetros por los bellos paisajes de Mazatlán y pueblos del municipio, lo que lo convierte en una experiencia inolvidable reuniendo a más de 1,200 ciclistas de México, como de Estados Unidos, España, Colombia, Venezuela y Alemania.

