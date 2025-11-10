Más Información

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

“Tu papá, más que todos”; Paco Ayala, de Molotov, responde al hijo de AMLO

“Tu papá, más que todos”; Paco Ayala, de Molotov, responde al hijo de AMLO

Posponen la audiencia de Joaquín Guzmán López; será hasta el 1 de diciembre

Posponen la audiencia de Joaquín Guzmán López; será hasta el 1 de diciembre

Infonavit elimina casi 5 millones de “créditos impagables”

Infonavit elimina casi 5 millones de “créditos impagables”

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

Expertos avalan Plan Michoacán; habrá “efecto cucaracha”, advierten

Expertos avalan Plan Michoacán; habrá “efecto cucaracha”, advierten

Morelia.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que participarán en apoyo del , llegaron este lunes a la entidad, en las instalaciones de la 21 Zona Militar.

Por la mañana, en la misma 21 Zona Militar de Michoacán tuvo lugar una reunión interinstitucional para la coordinación del Plan Michoacán, la cual fue encabezada por Juan Carlos Oseguera, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, según informó la propia dependencia en redes sociales.

Lee también

“En reunión interinstitucional en la 21 Zona Militar, iniciamos la coordinación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, reforzando las acciones operativas para prevenir ilícitos y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Trabajamos unidos para cuidar nuestro estado”, señala el mensaje.

El domingo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general secretario Ricardo Trevilla, anunció el Plan de Operaciones Paricutín, como parte del Plan Michoacán.

Anunció un despliegue total de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, que participarán en diferentes operativos contra la extorsión, homicidios, violencia, tráfico de drogas y evitar enfrentamientos, además detener a principales generadores de violencia.

Además, se prevén mil 781 elementos de la Marina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]