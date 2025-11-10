Cuernavaca, Mor.- A partir de esta semana 869 trabajadores serán liquidados por la ensambladora Nissan Mexicana, planta Jiutepec, tras concluir su relación laboral con la empresa, como parte de la reestructuración de la compañía que llevará el trabajo de ensamblaje de vehículos al complejo en Aguascalientes.

Un primer grupo de 260 obreros fueron citados a las 07:00 horas para recibir finiquito y firmar la documentación correspondiente. En julio pasado la empresa notificó a su planta laboral que cerrarían actividades en marzo de 2026, cuando termina su año fiscal, pero adelantaron los despidos de personal. Desde el viernes fueron liquidados algunos supervisores de confianza.

El fin de semana pasado, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Nissan Mexicana fue informado sobre el despido para los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2025. El retiro de este personal será de acuerdo con los últimos que fueron contratados, tomando en cuenta la fecha de ingreso conforme contrato colectivo vigente.

De acuerdo con algunos trabajadores que acudieron este día a firmar renuncia, el despido de personal que ingresó hace dos años o menos comenzó desde el viernes, el mismo día que concluyó la producción de la planta 1 y a partir de este día inició el desarme.

La gobernadora Margarita González Saravia afirmó en su conferencia de prensa semanal que los trabajadores negociaron su liquidación con la empresa, y también acordaron que un importante número de trabajadores se desplazarán a Aguascalientes, porque es una mano de obra muy calificada y en Aguascalientes tienen problemas de estabilidad laboral.

“Tenemos solicitudes de cuatro empresas, armadoras, que quieren venir al estado de Morelos y vamos a analizar qué es lo que más conviene como empresas”, informó.

Esas empresas, agregó, tendrán que negociar con Nissan sobre la compra de los activos que quedan.

Por nuestra parte, expresó, continuaremos trabajando de manera incansable para colocar una empresa en el sitio que ocupa Nissan y así seguir fortaleciendo las inversiones en el estado de Morelos.

