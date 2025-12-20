Más Información
El Aeropuerto Internacional de Tijuana informó la reanudación de sus operaciones tras una suspensión momentánea derivada de las malas condiciones climáticas en la zona.
A pesar del regreso a las actividades con normalidad, el aeropuerto explicó a través de su cuenta en X, que algunos de los vuelos han sido cancelados, y otros siguen con algunos retardos.
Ante esta situación, el aeropuerto pidió a los pasajeros que tienen un vuelo programado, consultar con su aerolínea el estatus del viaje para evitar cualquier cambio en el itinerario.
La interrupción de las actividades en las instalaciones aeroportuarias causaron algunos problemas desde el día de ayer, afectando a pasajeros con rutas aéreas planificadas saliendo desde la capital de Baja California.
En los últimos días, viajeros en esa terminal aérea se han vistos afectados por la demora y cancelación de vuelos en plena temporada vacacional de invierno debido a las condiciones climáticas, principalmente neblina, en la zona.
Profeco atiende a usuarios del Aeropuerto de Tijuana afectados
Debido a que es una situación ajena al control de la aerolínea, ésta no se encuentra obligada a pagar compensaciones, hospedaje o alimentos a sus usuarios, pero sí a trasladarlos a los destinos para los que adquirieron boletos con ella.
En días pasados, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que atendería a los consumidores que se encuentren en el aeropuerto de origen o en los demás aeropuertos que cuenten con módulo permanente de atención, para asesorar, informar y, de ser el caso, conciliar una mejor opción que satisfaga a las partes.
