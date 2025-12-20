Más Información

El informó la reanudación de sus operaciones tras una suspensión momentánea derivada de las malas condiciones climáticas en la zona.

A pesar del regreso a las actividades con normalidad, el aeropuerto explicó a través de su cuenta en X, que algunos de los han sido cancelados, y otros siguen con algunos retardos.

Ante esta situación, el aeropuerto pidió a los pasajeros que tienen un vuelo programado, consultar con su aerolínea el estatus del viaje para evitar cualquier cambio en el itinerario.

Aeropuerto de Tijuana a través de su cuenta de X. Foto: captura de pantalla
Aeropuerto de Tijuana a través de su cuenta de X. Foto: captura de pantalla

La interrupción de las actividades en las instalaciones aeroportuarias causaron algunos problemas desde el día de ayer, afectando a pasajeros con rutas aéreas planificadas saliendo desde la capital de Baja California.

En los últimos días, viajeros en esa terminal aérea se han vistos afectados por la demora y cancelación de vuelos en plena temporada vacacional de invierno debido a las condiciones climáticas, principalmente neblina, en la zona.

Profeco atiende a usuarios del Aeropuerto de Tijuana afectados

Debido a que es una situación ajena al control de la aerolínea, ésta no se encuentra obligada a pagar compensaciones, hospedaje o alimentos a sus usuarios, pero sí a trasladarlos a los destinos para los que adquirieron boletos con ella.

En días pasados, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que atendería a los consumidores que se encuentren en el aeropuerto de origen o en los demás aeropuertos que cuenten con módulo permanente de atención, para asesorar, informar y, de ser el caso, conciliar una mejor opción que satisfaga a las partes.

