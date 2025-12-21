Como resultado de las acciones de promoción y gestión impulsadas por el gobierno estatal, este 20 de diciembre arribó al Aeropuerto Internacional de Cozumel el vuelo inaugural de la ruta Calgary–Cozumel, operado por la aerolínea canadiense WestJet, lo que representa un nuevo impulso a la conectividad aérea y al turismo internacional en la isla.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa celebró la apertura de esta nueva ruta y destacó que cada conexión aérea significa más visitantes, mayor generación de empleos y bienestar compartido para las familias de Cozumel y de Quintana Roo.

Siguiendo los protocolos establecidos, autoridades estatales y municipales, así como directivos del Aeropuerto Internacional de Cozumel, encabezados por el presidente municipal José Luis Chacón Méndez, participaron en la recepción del primer vuelo procedente de Calgary.

Lee también Economía en Yucatán creció 1.7% en 2025; proyectan mayor dinamismo económico para el siguiente año

Cozumel estrena ruta aérea con Calgary, Canadá (21/12/2025). Foto: Especial

A partir de esta fecha, WestJet se convierte en la aerolínea que enlaza directamente a Cozumel con Calgary, con un vuelo semanal operado con aeronaves Boeing 737 MAX 8, con capacidad para 174 pasajeros, de los cuales 12 corresponden a cabina Premium y 162 a clase económica, orientado principalmente al mercado turístico canadiense.

Con esta nueva operación, se amplía la conectividad aérea de la isla. Actualmente, WestJet mantiene vuelos desde Toronto y Calgary, como parte de su estrategia de expansión hacia destinos de sol y playa, mediante rutas de carácter estacional.

En la recepción también estuvieron presentes José Elías Farah Ceh, director de Turismo de Cozumel; Jazzmín Janet López Be, gerente de estación de WestJet en la isla; María Fernanda Vargas González, segunda regidora y presidenta de la Comisión de Turismo; Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel; Iva Jacob Torres Guadarrama, de la comandancia del Aeropuerto de Cozumel de la Agencia Federal de Aviación Civil, y Pablo Esteban Arjona Orti, administrador del Aeropuerto de Cozumel.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov