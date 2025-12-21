Mérida, Yucatán.- El secretario de Economía y Trabajo de Yucatán (SETY), Ermilo Barrera Novelo, informó que la economía en el estado creció 1.7% en 2025, cifra que triplica el promedio nacional.

Adelantó que se espera un mayor dinamismo económico para 2026, impulsado por la inversión pública, principalmente por proyectos como el puerto de altura de Progreso, y por un entorno de certeza jurídica.

Al hacer un balance del año que concluye, el funcionario estatal informó que el sector primario ha crecido a una tasa de 9.3%, lo cual posiciona a Yucatán entre los mayores crecimientos del país.

“Mientras que el sector terciario, principal motor económico de la entidad, crece a un ritmo positivo como producto de los proyectos de inversión pública, con programas estratégicos y de infraestructura, con gran expectativa por los trabajos de ampliación del puerto de altura”, manifestó.

En materia de inflación, destacó que el estado está registrando la cifra de inflación más positiva en los últimos cinco años, con un 3.6%.

“Cuando se recibió la administración estatal, este indicador se encontraba en un 5.2%, lo cual estaba encareciendo de manera muy significativa los productos y servicios para las familias yucatecas”, puntualizó.

Barrera Novelo destacó que en la actual administración se dieron los dos mejores meses en materia de empleo formal, desde que se tiene registro de este rubro, “pues el estado obtuvo un máximo histórico de más de 443 mil puestos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”.

Puntualizó que el indicador de desempleo es de apenas 1.3%, cuando a nivel nacional es de 2.6%, lo cual coloca a la entidad en la tercera mejor posición a nivel nacional.

Asimismo, el titular de la SETY manifestó que se ha observado en este primer año de Gobierno un aumento del 8.4% en las remuneraciones reales de las y los trabajadores, colocando a Yucatán entre las primeras 10 posiciones en incrementos de este tipo.

“Para 2026, las cifras son alentadoras. Esperamos un crecimiento superior a lo que se vio en el año 2025, motivado por los proyectos de inversión pública y productiva que se están detonando en el estado”, afirmó finalmente.

