Johana Robles Editora de la sección Metrópoli

Periódico EL UNIVERSAL

En relación a la nota informativa publicada hoy en EL UNIVERSAL bajo el título Ganan más que la jefa de Gobierno en órganos autónomos, firmada por el reportero Omar Díaz, hacemos la siguiente precisión:

El ingreso de la actual presidenta, así como de sus titulares se encuentran apegados a lo que establece la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y durante su siguiente sesión de consejo presentará el proyecto de tabuladores donde disminuye aún más las percepciones salariales a nivel presidencia y titularidades.

El ingreso actual de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Saravia Calderón —que asumió el cargo el día 6 de noviembre del año en curso—, es de $111,178.00 brutos mensuales y $79,359.49 netos mensuales, de acuerdo con lo aprobado por el consejo de este organismo autónomo en su sexta sesión ordinaria, celebrada el 19 de junio de 2025.

La información que se publica en la nota corresponde a la del tercer trimestre de 2025 (01/07/2025 al 30/09/2025), relativa a la remuneración bruta y neta de la persona titular de la presidencia de este organismo hasta el 6 de octubre de 2025 y de la persona titular de la Primera Visitaduría General.

Cabe precisar que conforme al artículo 146 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, las dependencias públicas tienen la obligación de actualizar de manera trimestral la información que corresponde a este y otros rubros, lo cual lo realizará esta comisión en el mes de enero de 2026.

No obstante, la presidenta de la CDHCM presentará, en la decimosegunda sesión ordinaria de consejo del próximo 11 de diciembre del año en curso, el proyecto de tabuladores para el Ejercicio Fiscal 2026 en el que su salario será de $109,000.00 brutos mensuales y $77,878.45 netos mensuales.

Atentamente,

Dirección de Promoción e Información.