Al ser cuestionada sobre sus deseos para el próximo año, la presidenta afirmó que su principal anhelo para 2026 es continuar trabajando por el bienestar del pueblo de México, al que definió como el origen, destino y objetivo central de su gobierno.

La mandataria señaló que la llamada transformación del país aún se encuentra en proceso de consolidación, al recordar que apenas se cumplen siete años desde su inicio.

En ese sentido, adelantó que el próximo año estará marcado por un impulso relevante a la inversión pública, como parte de la estrategia para fortalecer el desarrollo nacional.

“Lo más importante para nosotros es nuestro origen, destino, objetivo, es el pueblo de México, su bienestar. Y en ese sentido trabajamos siempre”, expresó Sheinbaum, al subrayar que su administración mantendrá como prioridades la atención a las necesidades sociales y el fortalecimiento de los derechos de la población.

La presidenta indicó que otro de los ejes centrales de su agenda para 2026 será el tema de seguridad, al que calificó como un objetivo permanente del Estado mexicano.

Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno con los derechos sociales, particularmente en áreas como educación, salud, vivienda y los programas de bienestar.

Con un tono optimista, la jefa del Ejecutivo federal añadió que, más allá de las prioridades gubernamentales, sus deseos personales para el nuevo año también incluyen valores universales.

"Yo soy muy positiva. Y ya las doce uvas, pues ya es la familia, el prójimo, la naturaleza, la patria”, comentó.

“Y después pueblo, pueblo, pueblo, pueblo, pueblo, pueblo”, concluyó, reafirmando que el bienestar de la ciudadanía seguirá siendo el eje de su .

