Bajo el grito de "¡Viva Acapulco!", desde un enlace en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la rehabilitación de la Costera Miguel Alemán del puerto de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán John.

Sebastián Ramírez Mendoza, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó que con los trabajos de rehabilitación tiene tres componentes: movilidad segura para los peatones, renovación urbana, iluminación e infraestructura verde y medio ambiente.

Destacó que en estos trabajos de reconstrucción se renovaron 2 mil 700 metros cuadrados de concreto hidráulico, se renovaron 13 mil metros cuadrados de banqueta que se encontraban en mal estado y que han sido adecuadas para que personas con discapacidad, adultos mayores y todo tipo de personas con movilidad limitada pueden caminar libremente.

Indicó que también se establecieron 11 cruces seguros para evitar accidentes viales, se instalaron 34 figuras lúdicas, y se sustituyeron 400 metros de drenaje, y en materia de alumbrado público la Costera estará iluminada por completo en donde se instalaron 800 luminarias solares y ecológicas, y que se instalaron tanto para el arroyo vehicular como para la banqueta.

Resaltó que el Marina Bus está funcionando diario, y en donde se hacen cuatro viajes desde el zócalo a Puerto Márquez.

"Los compromisos que usted hizo con Acapulco se están cumpliendo", dijo.

Evely Salgado invita a visitar Acapulco

Al tomar la palabra, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para la rehabilitación del puerto e invitó a la población a visitarlo.

Indicó que no solo se ha intervenido la Costera, sino también las colonias y barrios del puerto.

"Gracias al apoyo incondicional de su gobierno, a su solidaridad y a su cariño por este puerto maravilloso.

"A todos los que nos ven les decimos: vengan a Acapulco, no pasen frío, ya no estén pasando más frio, vengan a aquí donde esta el clima maravilloso, el sol, la bahía hermosa del mundo y el agradecimiento es la memoria del corazón, y en el hogar del sol, aquí en Acapulco, nunca, nunca vamos a olvidar todo el apoyo y todo el cariño que nos ha brindado y que ha transformado el presente y el futuro de nuestro puerto", dijo.

