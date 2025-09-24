Más Información
Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos
Un año después del paso del huracán John en Acapulco, vecinos de las zonas más golpeadas en el popular balneario turístico viven con angustia y tristeza ante la destrucción en sus hogares y las promesas incumplidas de las autoridades de reubicación.
Como si el tiempo no hubiera pasado, los vecinos de la calle Niño Artilleros siguen en sus hogares, algunos se han cambiado de domicilio, pero varios días a la semana regresan para cuidar sus pertenencias y tratar de buscar soluciones.
Grandes rocas, casas destruidas, paredes colapsadas y los suelos fracturados se pueden observar metros abajo de la calle; así como el recuerdo de dos personas fallecidas durante el huracán, y una tercera murió hace dos meses en espera de que autoridades federales cumplieran la promesa y le entregaran su nueva casa.
Con información de EFE
