Un año después del paso del en , vecinos de las zonas más golpeadas en el popular balneario turístico viven con angustia y tristeza ante la destrucción en sus hogares y las promesas incumplidas de las autoridades de reubicación.

Imagen de viviendas afectadas a un año que el huracán John golpeo al puerto de Acapulco, Guerrero, el martes 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Imagen de viviendas afectadas a un año que el huracán John golpeo al puerto de Acapulco, Guerrero, el martes 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Imagen de viviendas afectadas a un año que el huracán John golpeo al puerto de Acapulco, Guerrero, el martes 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Imagen de viviendas afectadas a un año que el huracán John golpeo al puerto de Acapulco, Guerrero, el martes 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Como si el tiempo no hubiera pasado, los vecinos de la calle Niño Artilleros siguen en sus hogares, algunos se han cambiado de domicilio, pero varios días a la semana regresan para cuidar sus pertenencias y tratar de buscar soluciones.

Imagen de viviendas afectadas a un año que el huracán John golpeo al puerto de Acapulco, Guerrero, el martes 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Imagen de viviendas afectadas a un año que el huracán John golpeo al puerto de Acapulco, Guerrero, el martes 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Imagen de viviendas afectadas a un año que el huracán John golpeo al puerto de Acapulco, Guerrero, el martes 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Imagen de viviendas afectadas a un año que el huracán John golpeo al puerto de Acapulco, Guerrero, el martes 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Grandes rocas, casas destruidas, paredes colapsadas y los suelos fracturados se pueden observar metros abajo de la calle; así como el recuerdo de dos personas fallecidas durante el huracán, y una tercera murió hace dos meses en espera de que autoridades federales cumplieran la promesa y le entregaran su nueva casa.

Con información de EFE

