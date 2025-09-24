"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

El huracán Narda alcanzó la categoría dos en la escala Saffir-Simpson y sus desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de lluvias, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte publicado a las 9:00 horas de este miércoles, el SMN informó que su centro se localiza a 855 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 885 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS.

También señaló que presenta vientos máximos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h, esto acompañado de lluvias muy fuertes a intensas al oeste de Jalisco, y de fuertes a muy fuertes en Colima y Michoacán.

Además se espera oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de los estados de Jalisco, Colima y Michoacán.

El SMN notificó que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo y que las lluvias puntuales muy fuertes reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 12 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Lorena y Kiko.

El último huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.

