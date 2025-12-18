Más Información

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Anulan criterio de oportunidad a Raúl Rocha Cantú; reactivan orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma

Primer ministro de Canadá asegura que Trump no le ha planteado abandonar el T-MEC; solo "revisarlo y ajustarlo", dice

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

Luego de que el presidente de Estados Unidos, , ofreciera un mensaje a su nación con una narrativa de intimidación hacia las personas migrantes, la presidenta de México, , expresó su desacuerdo con la política migratoria estadounidense y rechazó que la frontera común sea una de las más inseguras del mundo.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria criticó que en el discurso del presidente estadounidense se vuelva a criminalizar a la población migrante, así como a responsabilizar a la administración del expresidente de haber permitido el ingreso de personas extranjeras sin control.

Sheinbaum subrayó que Estados Unidos es un país construido a partir de la migración y que su desarrollo económico no puede entenderse sin la aportación de personas provenientes de distintas partes del mundo, incluidos millones de mexicanas y mexicanos.

“No estamos de acuerdo. Las y los mexicanos, pero también personas de muchos otros lugares del mundo, llegan a Estados Unidos buscando una mejor vida. Estados Unidos creció con migración, es el origen de nuestro país vecino”, afirmó.

La Presidenta recordó que una parte del territorio estadounidense fue históricamente mexicano, lo que derivó en familias que quedaron a ambos lados de la frontera, además de procesos migratorios promovidos por el propio gobierno estadounidense, como el Programa Bracero, que incentivó la mano de obra mexicana durante la Segunda Guerra Mundial.

Destacó que actualmente hay comunidades mexicanas de tercera, cuarta y hasta quinta generación en Estados Unidos, así como migrantes de primera generación con un fuerte vínculo cultural con México. En contraste, señaló que durante el sexenio del presidente la migración mexicana hacia Estados Unidos disminuyó, y que el incremento observado en años recientes correspondió principalmente a personas de otros países que utilizaron a México como territorio de tránsito.

Sheinbaum insistió en que la mejor manera de reducir la migración es mediante la cooperación para el desarrollo, y afirmó que el aumento al y los programas de bienestar en México contribuyeron a disminuir la salida de personas hacia el norte.

Asimismo, defendió la relevancia económica de la comunidad mexicana en Estados Unidos, particularmente en sectores como el campo, la construcción, los servicios, la industria y la academia. “La producción agrícola en California no sería lo que es sin las y los trabajadores mexicanos”, señaló.

Respecto a la frontera común, la Presidenta descartó que se trate de una de las más peligrosas del mundo y la describió como una de las de mayor , con un intenso cruce diario de personas, mercancías y vehículos, impulsado por los tratados comerciales y la integración regional.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que el Gobierno de México mantendrá una postura firme en defensa de los derechos de los migrantes, y aseguró que se continuará brindando protección y apoyo jurídico a través de la red consular y de organismos especializados, ante el endurecimiento del discurso y las políticas migratorias en Estados Unidos.

