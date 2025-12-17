El Cártel de Santa Rosa de Lima nació formalmente en 2014. Su líder, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, es heredero de la escuela de operación criminal de “Los Zetas”, en el municipio de Villagrán, Guanajuato. Al desaparecer los líderes de ese cártel, Yépez Ortiz continuó sus operaciones como secuestrador, extorsionador y narcomenudista.

“El Marro” logró que pequeñas organizaciones dedicadas al robo de combustible en Guanajuato se unieran a él para llevar un control del contrabando y ganancias del mismo. Fue así que Guanajuato pasó de registrar 165 tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2013; a mil 800 en 2017, de acuerdo con datos de la empresa estatal.

La fama de huachicolero solitario no se hizo esperar para Yépez Ortiz y fue así como se ganó la enemistad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien buscó una cooperación delictiva pero hoy le disputa a “El Marro” el control del robo de combustible en Guanajuato.

Lee también Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. Foto: Archivo

De acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad, recopilados por la revista especializada InSight Crime, en su apogeo, el Cártel de Santa Rosa de Lima llegó a obtener ganancias de entre 800 mil y 1.2 millones de dólares al día gracias al robo de combustible.

Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el Cártel Santa Rosa de Lima y contra su líder, “El Marro”. Sus actividades delictivas representan, según datos oficiales, cerca del 1.5 % de las pérdidas de Pemex.

Pugna entre el CJNG y Santa Rosa de Lima

La pugna entre el Cártel Jalisco y el Cártel de Santa Rosa de Lima –que ya supera los 10 años– ha sido tan violenta que ha convertido a Guanajuato en uno de los estados con mayores niveles de inseguridad, asedio y corrupción en contra de autoridades.

De acuerdo con diversas publicaciones de medios locales, en 2017, una vez que el Cártel de Santa Rosa de Lima tenía el control total del huachicol en Guanajuato, “El Mencho” solicitó una reunión con “El Marro”, a la que finalmente envió a su sobrino.

Ambos líderes criminales habían apalabrado, a través de terceros y vía telefónica, repartirse el territorio y las ganancias, prometiéndole a “El Marro” quedarse con el control absoluto del robo de combustible si permitía al CJNG tomar el control del narcotráfico en Guanajuato.

Lee también Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

CJNG. Foto: especial

En la reunión, que se dio en una cafetería de Irapuato, el sobrino de Nemesio Oseguera no planteó lo mismo a José Antonio Yépez y –según reportes de medios locales—llegó a interrumpirlo en diversas ocasiones. Finalmente, “El Marro” sacó su pistola y lo asesinó a tiros. La balacera de ese 17 de enero marcó el inicio de una sangrienta disputa en el estado.

“El Marro”, objetivo prioritario para el gobierno de AMLO

A mediados de 2017, “El Marro” apareció en un par de videos declarando la guerra frontal al gobierno federal y al CJNG por las embestidas de las que él y su familia estaban siendo objeto. Los recursos que obtenía por la venta ilegal de combustible robado le dieron la oportunidad de invertir en los ataques violentos que generó en Guanajuato.

Al llegar el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, la detención de “El Marro” se convirtió en una prioridad para el Gabinete de Seguridad, pues las pérdidas generadas por las operaciones del Cártel del Santa Rosa de Lima para Pemex superaban los 3 mil millones de dólares al año.

Lee también FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

En una operación de inteligencia, efectuada el 1 de agosto de 2020, en su casa de Villagrán, Guanajuato, y que duró apenas 15 minutos, José Antonio Yépez Ortiz, fue detenido y trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México. Fue condenado a prisión por secuestro y otros delitos en enero de 2022.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc