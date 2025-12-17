Irapuato.- Nueve hombres y dos mujeres, presuntos integrantes de una red criminal de extorsionadores, fueron detenidos en posesión de fusiles de asalto, notas con mensajes “extorsivos” y dinero en efectivo, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las personas detenidas ejecutaban actividades delictivas en las ciudades de Celaya, Salamanca, Irapuato y Guanajuato.

En un comunicado, la Fiscalía señaló que, mediante el trabajo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, se logró identificar el modus operandi “de estos grupos delictivos, quienes recurrían a notas extorsivas y llamadas telefónicas intimidantes para infundir temor y obtener recursos económicos de manera ilícita”.

Lee también Colocarán cámaras de vigilancia y botones de emergencia para reforzar estrategia contra extorsión en CDMX; van 257 detenidos

Identificó a las personas detenidas con los nombres de María “N”, María Fernanda “N”, Reynaldo “N”, Braulio Rivaldo “N”, Andros Tadeo “N”, Daniel “N”, José Fernando “N”, Cristo Jesús “N”, Josué Ricardo “N”, José de Jesús “N” y Salvador Alejandro “N”.

Las detenciones se concretaron en cateos simultáneos, con base en investigaciones sólidas, trabajo de inteligencia y acciones operativas coordinadas.

Foto: Especial

“A través de una operación meticulosa y estratégica, agentes de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron acciones simultáneas que permitieron la detención de 11 personas, presuntamente vinculadas a una serie de hechos delictivos que afectaban el patrimonio y la integridad emocional de las víctimas”, expuso.

No detalló la fecha ni lugares en los que fueron capturadas.

Lee también Caen tres policías por extorsión en Veracruz; son elementos del municipio de Coatepec

Aseveró que de esa forma logró desarticular células criminales dedicadas al delito de extorsión.

Las personas ya fueron vinculadas a proceso penal por el delito de extorsión agravada y delitos contra la salud. “De ellos, cuatro ya han recibido sentencia condenatoria”.

“Adicionalmente, tres de los imputados enfrentan cargos por la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército", acotó.

Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL