El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó esta mañana de la detención de tres personas dedicadas a la extorsión a limoneros en Apatzingán, Michoacán.

En sus redes sociales, García Harfuch detalló que los tres individuos pertenecen a una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos.

Detalló que las detenciones se dan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

