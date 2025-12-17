Más Información

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Taibo y amigos, los superpoderosos tras colección de FCE

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Aduanas descabeza dirección en Aduanas; investigaba huachicol

Consejo de Warner Bros rechaza contraoferta de Paramount; unión con Netflix "ofrecerá más opciones" a los consumidores, dice

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

El secretario de Seguridad, informó esta mañana de la detención de tres personas dedicadas a la extorsión a limoneros en Apatzingán, Michoacán.

En sus redes sociales, García Harfuch detalló que los tres individuos pertenecen a una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos.

Detalló que las detenciones se dan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

