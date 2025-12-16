Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

Más Información
Morelia.- El fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó ayer que la camioneta con explosivos que estalló en Coahuayana, hace 10 días fue accionada con un control a distancia y señaló que se trabaja en identificar a las personas que lo activaron.
En declaraciones a la prensa, el fiscal precisó que en la investigación que se realiza en Michoacán tienen “ubicados los rostros de quienes pudieron haber accionado, mediante un dispositivo a larga distancia” los explosivos de la camioneta, ocurrida el pasado 6 de diciembre frente a la sede de la policía comunitaria.
Señaló que “por la tensión que hay en la zona”, el grupo criminal responsable de la detonación del coche bomba fue el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un ataque contra la policía de Coahuayana.
Agregó que en este caso se trabaja en coordinación con las autoridades de Colima e instancias federales.
