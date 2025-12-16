Más Información

Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

Trump ordena bloquear todos los petroleros en Venezuela; acusa financiamiento al narcotráfico

¿Qué acordaron México y EU en la segunda reunión de Seguridad?; armas, huachicol y extradiciones los temas claves

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

México reitera que acepta responsabilidad en el caso de Ernestina Ascencio; analizará razonamientos de la Corte Interamericana

Morelia.- El fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó ayer que la que estalló en , hace 10 días fue accionada con un control a distancia y señaló que se trabaja en identificar a las personas que lo activaron.

En declaraciones a la prensa, el fiscal precisó que en la investigación que se realiza en Michoacán tienen “ubicados los rostros de quienes pudieron haber accionado, mediante un dispositivo a larga distancia” los explosivos de la camioneta, ocurrida el pasado 6 de diciembre frente a la sede de la.

Señaló que “por la tensión que hay en la zona”, el grupo criminal responsable de la detonación del coche bomba fue el Cártel Jalisco Nueva Generación () en un ataque contra la policía de Coahuayana.

Agregó que en este caso se trabaja en coordinación con las autoridades de Colima e instancias federales.

