La Paz, Baja California Sur.— Tres fueron detenidas en la carretera transpeninsular en Baja California Sur, en posesión también de cargadores, cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y un uniforme táctico, confirmaron autoridades.

Durante el despliegue de un operativo en la zona norte de BCS, en el kilómetro 100 del tramo La Paz-Ciudad Constitución, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana interceptaron un vehículo en el que viajaban tres hombres, identificados como Dylan “N”, Luis “N”, e Hilario “N”.

Al realizar la inspección, los agentes federales localizaron un arma de fuego, 13 cartuchos útiles, cargadores, y junto con los detenidos fueron puestos a disposición para iniciar las investigaciones.

La Fiscalía General de la República confirmó que se consiguió su por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo y se impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.

Estos aseguramientos ocurren en un contexto de reforzamiento de la estrategia de seguridad en Baja California Sur, particularmente en la región norte del estado, donde en las últimas semanas se ha registrado un repunte de hechos violentos.

Ante este escenario, células de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) operan en la entidad en coordinación con fuerzas estatales y federales, como parte de las acciones para contener y .

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, solicitó hace unas semanas la intervención del Gobierno federal para fortalecer la seguridad en la entidad, lo que derivó en el refuerzo de la presencia militar y el despliegue de equipo especializado, para cerrar rutas de operación criminal, sellar accesos y avanzar en la identificación y desarticulación de células generadoras de violencia en esta región.

