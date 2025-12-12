Pachuca.- Autoridades de seguridad de Hidalgo desarticularon un punto de acopio ilegal de hidrocarburos y de distribución de drogas en la localidad de Teocalco en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

Se dio a conocer que, de manera coordinada con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se realizó el aseguramiento de 6 mil 570 litros de combustible, almacenados en 24 contenedores y bidones.

De igual forma, fueron asegurados 15 metros de manguera de alta presión, utilizada para el trasvase de combustible, así como siete vehículos, de los cuales seis son camionetas y uno un camión de carga, todos con reporte de robo.

Asimismo, se localizaron 70 dosis de la droga conocida como cristal, con lo que se confirmó que el sitio también operaba como punto de venta y distribución de estupefacientes.

La Secretaría de Seguridad Pública destacó que se mantienen los trabajos de inteligencia en la región para desarticular a los grupos delictivos que operan en la zona, la cual está considerada como un foco rojo por la incidencia de estos delitos.

Las autoridades señalaron que la presencia de ductos de hidrocarburo ha propiciado la operación de organizaciones delictivas que disputan el control del robo de combustible y del narcomenudeo, por lo que se ha reforzado la operatividad de los programas de seguridad implementados en esta región.

