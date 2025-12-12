La Paz, Baja California Sur, 12 de diciembre— El Congreso de Baja California Sur aprobó un paquete de reformas fiscales que incrementa y crea nuevos impuestos estatales y municipales, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Al cierre de los trabajos legislativos de este periodo, en sesión extraordinaria, antes de comenzar el receso decembrino, los diputados del Congreso de BCS, de mayoría Morena y PT, aprobaron el incremento tributario que impactará en empresas, propietarios de bienes inmuebles y prestadores de servicios turísticos, así como huéspedes.

De acuerdo con los dictámenes, por mayoría de votos, avalaron la reforma al artículo 36 de la Ley de Hacienda del Estado, mediante la cual la tasa del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) se incrementa del 2.5 al 3 por ciento en toda la entidad, con el argumento de homologar este gravamen con el promedio nacional y fortalecer los ingresos destinados a infraestructura social.

Asimismo, el pleno legislativo aprobó reformas a las leyes de Hacienda de los municipios de Mulegé, Comondú, La Paz y Loreto, con lo que se extiende el Derecho de Saneamiento Ambiental—impuesto que desde 2022 se aplica en Los Cabos— principalmente a servicios turísticos, como hospedaje, plataformas digitales de renta de alojamiento, arrendamiento de vehículos y renta de embarcaciones recreativas.

Según expusieron los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras, los recursos que se obtengan por este concepto deberán administrarse a través de fideicomisos municipales y destinarse exclusivamente a “acciones de protección ambiental, tratamiento de agua y residuos, conservación de playas y mejoramiento de espacios públicos”.

El paquete fiscal aprobado incluye además la homologación del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) al 3 por ciento en los cinco municipios del estado, lo que impactará directamente en las operaciones de compra-venta de propiedades a partir del próximo año.

Durante el debate legislativo, la diputada Guadalupe Saldaña, de Acción Nacional, expresó su rechazo al paquete fiscal aprobado al señalar que las reformas trasladan mayor carga a la ciudadanía y a los sectores productivos.

Acusó que esta medida impulsada por diputados de Morena, PT y Nueva Alianza, es resultado –dijo– de buscar “compensar” el recorte que aplicó la Federación a BCS, de más de 700 millones de pesos.

“La mayoría legislativa optó por cobrar más impuestos a la gente, a los comerciantes y sector productivo”, afirmó, al tiempo que cuestionó que se omitiera la segunda lectura de los dictámenes y se aprobara en fast track.

El diputado Fabrizio Del Castillo (PRI) se manifestó cuestionó también las nuevas cargas fiscales y criticó además un endeudamiento aprobado para el municipio de Comondú por casi 40 millones de pesos a pagar en 20 años.

Con estas decisiones, el Congreso de BCS cerró el periodo ordinario de sesiones aprobando ajustes fiscales que modificarán la recaudación estatal y municipal en Baja California Sur a partir del siguiente ejercicio fiscal.

Cabe mencionar que en días pasados, organismos empresariales llamaron a los legisladores a realizar mesas de diálogos para analizar los nuevos cobros y revisar propuestas viables. Advirtieron que una mayor carga de impuestos impactará a micro, pequeñas y medianas empresas, motor de la economía local.

