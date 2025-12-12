Cuernavaca, Mor.- El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, emplazó a los mandos policiacos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) a reforzar la seguridad en la capital morelense, más allá del apoyo eventual que actualmente brinda la Guardia Nacional y otras corporaciones policiacas y fuerzas armadas del país.

En presencia del secretario de Seguridad municipal, Guillermo García Delgado, el alcalde instruyó a la Policía Vial y la Policía Preventiva a integrarse con mayor decisión en las áreas de vigilancia, con el propósito de ampliar la cobertura territorial, atender de manera más rápida cualquier incidencia y garantizar que la corporación actúe con disciplina y eficacia.

El alcalde de Cuernavaca exige resultados en la prevención del delito. Foto: Especial.

Urióstegui Salgado destacó que la prevención del delito es prioridad para la administración municipal, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer el uso de herramientas tecnológicas, para que estas se apliquen de forma estratégica en las acciones de seguridad que se están implementando en la capital morelense.

El llamado del edil se inscribe en el repunte de los índices delictivos en la capital del estado, y la advertencia de que en enero podrían registrarse cambios en los mandos policiales.

De hecho, el alcalde afirmó que estas mesas de trabajo continuarán de manera periódica para evaluar avances y ajustar estrategias que permitan fortalecer la tranquilidad y confianza de las familias de Cuernavaca.

