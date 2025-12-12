Cuernavaca, Mor.- El gobierno estatal acordó reforzar la seguridad sobre la carretera federal, a la altura de Tres Marías en el municipio de Huitzilac, ante la operación de grupos delictivos que interceptan a los automovilistas para asaltarlos o despojarlos de sus vehículos.

Uno de los últimos hechos quedó registrado en video, el pasado martes, cuando los conductores de una camioneta cruzaron la unidad para interrumpir la marcha de un auto que regresaba de la Ciudad de México.

Del vehículo agresor bajaron tres hombres, dos de ellos con armas mientras con las cuales apuntan a sus víctimas y se aproximan de forma intimidante. Por fortuna el conductor maniobró y evadió a los delincuentes.

Refuerzan seguridad en tramo de la México-Cuernavaca; Gobierno estatal responde a asaltos en carretera. Foto: Especial.

Miguel Ángel Peláez, Subsecretario de Gobierno de Morelos, indicó que ante el video viral, se reforzará la seguridad vial mediante el desplazamiento de grupos mixtos de militares y Policía Morelos.

Peláez indicó que hace tiempo no se tenía un incidente de esta naturaleza por lo que se evitará que vuelva a suceder con patrullajes constantes y puestos de vigilancia.

Esa misma tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, informó que un operativo interinstitucional en el libramiento Tres Marías - Huitzilac, aseguraron la camioneta utilizada por el grupo de asaltantes en esa vía de comunicación.

La unidad asegurada es una camioneta SEAT Ateca, color blanco, robada un día antes sobre la misma carretera federal México–Cuernavaca. La camioneta estaba abandonada, a un costado de la vía de comunicación.

