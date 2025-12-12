Más Información

Culiacán, Sin a 12 de Dic.- En una vivienda de la colonia Diaz Ordaz, en la capital del estado, dos personas del sexo masculino fueron , por lo que vecinos reportaron el hecho a las líneas de emergencia tras escucharon las detonaciones de las .

Doble homicidio en colonia Díaz Ordaz en Culiacán; autoridades investigan ataque. Foto: Especial.
Los elementos de las policías municipal, estatal y del Ejército que se presentaron en el domicilio, ubicado por la , confirmaron que dentro de una vivienda, en cuyo exterior se acumulan restos de madera y otros objetos, se encontraban los cuerpos de dos personas del sexo masculino con impactos de bala.

En el lugar de los hechos los peritos de la Fiscalía General del Estado recabaron algunos testimonios de vecinos, los cuales no lograron identificarlos, ya que solo los conocían de vista, por tener poco tiempo en vivir en ese lugar.

Doble homicidio en colonia Díaz Ordaz en Culiacán; autoridades investigan ataque. Foto: Especial.
Los escasos datos que se conocen sobre el doble homicidio, es que personas desconocidas llegaron al lugar en un vehículo y se introdujeron, ya que la puerta permanecía abierta y luego escucharon las detonaciones de las armas de fuego y salieron rápidamente.

