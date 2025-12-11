Culiacán.- La coordinadora del grupo “Purpura” de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, Nayeli “N” de 41 años fue asesinada a balazos por un grupo armado que la persiguió cuando conducía un vehículo particular cerca de la zona de los Alamitos, en el vecino municipio de Navolato.

Según las primeras investigaciones, la agente femenina de la policía conducía un vehículo Nissan por la carretera Culiacán-Navolato cuando personas desconocidas la atacaron con disparos de armas automáticas, esta intento eludirlos por varios minutos.

Durante la persecución, la agente Nayeli “N” perdió el control de la unidad y se volcó cerca de un domicilio particular en el sector de los Alamitos, en el municipio de Navolato, donde acudieron en su auxilio elementos de bomberos y de la Cruz Roja, por lo que luego de rescatarla determinaron que esta no presentaba signos vitales.

El personal de seguridad de Culiacán y Navolato y del ejército acudieron al lugar para acordonar la zona en espera que el personal de la Fiscalía General del Estado se presentara a realizar las primeras diligencias.

Al ataque a otro elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán se registró a solo cinco días de que, en la capital del estado, en la colonia las Quintas, el comandante de esta misma dependencia Luis Guillermo “N” fuera blanco de un atentado a balazos, en cuyos hechos una joven estudiante resultó herida por esquirlas.

Según las primeras investigaciones, el jefe policiaco se encontraba en su día de descanso, por lo que conducía su vehículo particular, el cual se impactó contra las jardineras de la avenida Xicohtencatl casi esquina con Niños Héroes, en la colonia las Quintas y luego se volcó.

