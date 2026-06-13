El Centro Kennedy ha eliminado por completo el nombre del presidente Donald Trump de su edificio, tras la orden judicial de revertir el cambio de nombre del centro antes de que venciera el plazo prorrogado, según declaró el director ejecutivo Matt Floca ante un juez en documentos judiciales el sábado.

Según mostraron imágenes grabadas por un equipo de CNN, los trabajadores comenzaron a retirar el nombre de Trump de una pared exterior del Kennedy Center la madrugada del sábado.

Los trabajos se llevan a cabo luego de que un juez federal desestimara una solicitud de último minuto de la junta directiva del Kennedy Center, controlado por Trump y sus allegados, que buscaba impedir la retirada del nombre del presidente republicano.

El Kennedy Center ya había retirado el lunes el nombre de Trump de su sitio web, pero seguía en la fachada en la madrugada del sábado.

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Trump, después de colocar a sus allegados al frente de la Junta Directiva de la institución, había añadido en diciembre su nombre al de su lejano predecesor demócrata asesinado John F. Kennedy, para rebautizarla como "Trump Kennedy Center".

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Pero el 29 de mayo pasado el juez Christopher Cooper ordenó retirar, en un plazo de dos semanas, toda referencia "al presidente Trump o a cualquier persona distinta del presidente Kennedy" en el edificio, en el sitio web del Kennedy Center o en cualquier material vinculado a la institución.

Cooper remarcó que solo el Congreso tiene la atribución de cambiar la denominación.

El jueves, la junta directiva y el Departamento de Justicia solicitaron a Cooper que suspendiera la ejecución de su fallo. El juez desestimó la petición el viernes.

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El cambio de nombre había sido denunciado por la familia del presidente Kennedy y por la oposición demócrata, que cuestionaban su legalidad.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump buscó colocar su nombre e imagen en espacios oficiales, rompiendo con la tradición política estadounidense.

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Cooper también suspendió la orden de Trump de cerrar el Centro Kennedy durante dos años para reformas, que debían comenzar en julio.

No obstante, autorizó la continuación de las obras de reparación previstas, cuya "necesidad parece evidente", y precisó que no se opondría a una nueva decisión de cierre si esta se tomara tras una evaluación más exhaustiva de los pros y las contras.

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