Más Información

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Pachuca.- Una intensa movilización se registra en la comunidad de Conejos, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, donde fue reportada una que alcanza más de 20 metros de altura.

Vecinos de la localidad solicitaron el apoyo de las autoridades, luego de que una toma clandestina originara la fuga, cuyo chorro de es visible desde diversas zonas debido a su magnitud.

Lee también

Pobladores informaron que en el lugar se percibe un fuerte olor a hidrocarburo, además de que el derrame ha generado alarma entre los habitantes, por lo que se mantiene una importante presencia de cuerpos de seguridad y de rescate.

Cabe recordar que apenas el martes pasado se registró otra fuga en este mismo punto, lo que obligó al cierre de la carretera Jorobas–Tula para evitar algún incidente mayor.

Pobladores registran el hecho (11/12/2025). Foto: Especial
Pobladores registran el hecho (11/12/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]