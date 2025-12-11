Pachuca.- Una intensa movilización se registra en la comunidad de Conejos, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, donde fue reportada una fuga de combustible que alcanza más de 20 metros de altura.

Vecinos de la localidad solicitaron el apoyo de las autoridades, luego de que una toma clandestina originara la fuga, cuyo chorro de hidrocarburo es visible desde diversas zonas debido a su magnitud.

Se registra una fuerte fuga de combustible en la localidad de Conejos, en el municipio de Atotonilco de Tula Hidalgo pic.twitter.com/ZOxmVZHrcX — dinorath (@tharonid1) December 11, 2025

Lee también Muere trabajador de la construcción tras derrumbe de material pétreo en Tekax, Yucatán; quedó atrapado a bordo de una retroexcavadora

Pobladores informaron que en el lugar se percibe un fuerte olor a hidrocarburo, además de que el derrame ha generado alarma entre los habitantes, por lo que se mantiene una importante presencia de cuerpos de seguridad y de rescate.

Cabe recordar que apenas el martes pasado se registró otra fuga en este mismo punto, lo que obligó al cierre de la carretera Jorobas–Tula para evitar algún incidente mayor.

Pobladores registran el hecho (11/12/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr