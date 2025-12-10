¿Desfalco con ritmo? En Pemex faltan 544 millones y los señalan directo a la familia Aldana… Mientras tanto, el Gobierno intenta bajar la tensión en Michoacán diciendo que el coche bomba no fue terrorismo (aunque el CJNG sigue atacando a la prensa). También te contamos del paracaidista que terminó colgado de un semáforo del Centro —sin lesionados, pero con la anécdota para la vida— y del tour europeo de Los Ángeles Azules, que sigue demostrando que la cumbia no tiene fronteras.

Prepárate: corrupción, crimen, caos urbano y… ¡cumbia! Todo cabe en este podcast si lo mezclas con estilo. Dale play y... ¡Entérate!