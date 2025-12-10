Más Información
Senador del PT propone crear televisión, radio y periódico de la 4T; debemos hacer frente a medios de derecha, dice
A Andy se le juzga “de manera exagerada” por ser hijo de AMLO: Luisa Alcalde; viaje a Tokio “no contraviene” austeridad, dice
Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano
Liberan a ciudadano estadounidense que cayó en un paracaídas en colonia Centro; no hay faltas administrativas, determina juez cívico
¿Desfalco con ritmo? En Pemex faltan 544 millones y los señalan directo a la familia Aldana… Mientras tanto, el Gobierno intenta bajar la tensión en Michoacán diciendo que el coche bomba no fue terrorismo (aunque el CJNG sigue atacando a la prensa). También te contamos del paracaidista que terminó colgado de un semáforo del Centro —sin lesionados, pero con la anécdota para la vida— y del tour europeo de Los Ángeles Azules, que sigue demostrando que la cumbia no tiene fronteras.
Prepárate: corrupción, crimen, caos urbano y… ¡cumbia! Todo cabe en este podcast si lo mezclas con estilo. Dale play y... ¡Entérate!
