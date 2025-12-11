Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial de la Federación rechazó la suspensión de la operación del booster de Energía Mayakan, la cual fue solicitada por vecinos de tres fraccionamientos de Umán, cuyas viviendas se encuentran a pocos metros del paso del gasoducto de gas natural.

Los vecinos que resultaron afectados por el fallo de los tribunales tienen sus casas en los fraccionamientos Gran Calzada, Miraverde y ACIM.

Los vecinos manifestaron que la resolución de la Jueza Tercera de Distrito, Mercedes del Sol Hernández, se emitió sin valorar los riesgos que implica mantener esta infraestructura tan cercana a zonas habitadas.

Las familias cuestionaron el criterio judicial y señalaron que su seguridad fue reducida a un “mal menor”, al recalcar que viven con miedo e incertidumbre ante la presencia de una instalación que, afirman, nunca debió colocarse tan cerca de sus hogares.

Adelantaron que presentarán una queja dentro del plazo legal de 10 días hábiles.

Advirtieron que se mantienen organizados y preparados para continuar con acciones colectivas, incluyendo manifestaciones si fuera necesario.

Señalaron que su exigencia no es únicamente legal, sino una demanda por su derecho a vivir con tranquilidad y sin riesgos derivados de la operación del booster.

Hay que recordar que ante esta situación, el gobernador, Joaquín Díaz Mena, hace varias semanas, señaló que en coordinación con el Infonavit se buscará reubicar a los vecinos, cuyas casas se encuentran próximas a esta infraestructura.

