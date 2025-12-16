El pleno del Congreso de Veracruz aprobó una nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública que busca dejar atrás el modelo policial preventivo y reactivo para transitar hacia un esquema de seguridad ciudadana con capacidades de inteligencia e investigación criminal.

Con 47 votos a favor, los diputados avalaron los cambios legales que además buscan armonizar reformas federales, sobre todo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García (Morena), la nueva Ley destaca la facultad de investigación otorgada a las instituciones de seguridad pública, disponiendo que la Policía Estatal y las policías municipales actúen bajo la conducción y mando del Ministerio Público en las tareas de investigación.

Además, institucionaliza el ciclo de inteligencia como un proceso obligatorio y técnico para la toma de decisiones estratégicas, facultando a la Secretaría de Seguridad Pública para realizar análisis de contexto, mapeo delictivo y generación de productos de inteligencia operativa.

Acentúa la incorporación transversal de la Justicia Cívica como una innovación fundamental para la construcción de la paz social, toda vez que transforma el sistema de sanciones administrativas en una política pública de prevención del delito.

El ordenamiento aprobado fortalece los Consejos Municipales de Seguridad Pública, garantiza el respeto irrestricto a los derechos humanos mediante la armonización con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y plantea que la profesionalización de los cuerpos de seguridad se convierta en una norma de orden público a través del fortalecimiento del Servicio Profesional de Carrera Policial.

También prevé el robustecimiento del Centro de Evaluación y Control de Confianza como un organismo con autonomía técnica, encargado de aplicar los procesos de certificación a todo el personal de las instituciones de seguridad pública

Y dota al Estado de herramientas modernas para combatir las estructuras económicas de la delincuencia mediante facultades de investigación patrimonial y financiera; además mandata la creación y operación del Sistema Estatal de Información en Seguridad Pública.

El Estado facultará al Centro Estatal de Prevención para diseñar e implementar políticas públicas basadas en evidencia criminológica y serán sentadas las bases para la dignificación laboral de los integrantes de las instituciones de seguridad pública mediante la instauración de un Régimen Complementario de Seguridad Social.

La nueva Ley fomenta la Coordinación Regional y Metropolitana, estableciendo las bases jurídicas para que el Estado y los Municipios celebren convenios de asociación que permitan la creación de policías intermunicipales o metropolitanas.

