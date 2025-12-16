El pleno del Congreso de Veracruz aprobó el presupuesto de egresos y la ley de ingresos para el año 2026, con un monto de 177 mil millones de pesos, el cual contempla incrementos en áreas como educación, seguridad, procuración de justicia, bienestar y desarrollo social y cultura.

Durante sesión ordinaria, los legisladores avalaron los proyectos que contemplan criterios de austeridad, eficiencia, balance presupuestario sostenible, control, disciplina y evaluación de desempeño; además se destacó que no habrá creación de nuevos impuestos.

Los diputados desecharon la propuesta original para crear el Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico y el Impuesto por la Emisión de Contaminantes en el Agua; y asignaron 7 mil millones de pesos para aspectos de amortización, intereses, gastos y adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

La ley de ingresos prevé que lleguen a las arcas estatales 79 mil millones de pesos de participaciones estatales; 71 mil millones por aportaciones; nueve mil millones por convenios; siete mil millones de recaudación estatal y mil millones por concepto de incentivos fiscales.

De acuerdo con el dictamen, habrá progresividad fiscal, suficiencia recaudatoria y equidad social, así como en la ruta trazada en el Plan Veracruzano de Desarrollo, enfocados a lograr finanzas públicas sanas, estables y ordenadas, privilegiando la eficiencia recaudatoria y mejor administración tributaria.

La secretaria de la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso, Dulce María Hernández Tepole, expuso que el paquete económico 2026 fue planteado bajo una política de ingresos realista, prudente y técnicamente sustentada, con un equilibrio entre ingreso y gasto.

En cuanto al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, se determinó que la Secretaría de Finanzas podrá autorizar las modificaciones presupuestales necesarias que estén destinadas a la atención de situaciones de emergencia, contingencia ante la eventualidad, presencia de desastres naturales que pongan en riesgo la seguridad de las personas y su patrimonio o que alteren imprevisiblemente las actividades económicas ordinarias.

La presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, Tanya Carola Viveros Cházaro, resaltó incrementos a los presupuestos a sectores como educación, seguridad, procuración de justicia, bienestar y desarrollo social y cultura.

Hizo un llamado a las instituciones que van a ejecutar los recursos, a seguir haciendo un buen uso de ellos, eficiente, racional y siempre bajo la línea de por el bien de todos, primero los pobres.

En contra parte, el coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Enrique Cambranis Torres, denunció que el presupuesto tiene un incremento bajo en relación con la inflación nacional y lamentó la reducción en áreas como salud, campo y combate a la pobreza.

Y la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina subrayó que el presupuesto debe responder y resolver las necesidades de la gente y ejemplificó la contingencia registrada en la zona norte, los daños causados y los recursos necesarios para la recuperación.

