El gobernador Rubén Rocha Moya informó que, tras la celebración del Consejo Nacional de Seguridad Pública encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y con la participación de los gobernadores del país, se establecieron cuatro acuerdos sustantivos sobre la distribución de recursos federales en materia de seguridad para 2026, entre los que destaca que Sinaloa recibirá 308 millones de pesos.

Durante su Conferencia Semanera, Rocha Moya explicó que en este encuentro se definen las acciones y el trabajo coordinado que realizarán el próximo año las instituciones de seguridad pública a nivel nacional.

A su vez, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, detalló que los recursos federales asignados a Sinaloa se dividen en dos fondos: más de 280 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y poco más de 27 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP). A estos montos se suma la aportación estatal, que en conjunto alcanza cerca de 147 millones de pesos para 2026.

Jenny del Rincón añadió que otros acuerdos aprobados se refieren a la homologación de lineamientos para la operación de instituciones como los Centros de Justicia para las Mujeres y los Centros de Control de Confianza, así como a la unificación de criterios en distintos registros.

Entre estos últimos, destacó el fortalecimiento de la estrategia contra la extorsión y la estandarización de bases de datos relacionadas con carpetas de investigación, personas desaparecidas y no localizadas, así como homicidio doloso, con el fin de contar con estadísticas claras y comparables a nivel nacional.

Finalmente, el funcionario señaló que para 2026 el FASP tuvo un incremento de 5.5 por ciento, mientras que el FOFISP crecerá 1 por ciento, aumentos que se aplican de manera general en todas las entidades del país.

aov