Culiacán, Sin. a 22 Nov.- El próximo viernes, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya comparecerá ante los diputados locales en una sesión de trabajo, en el que desarrollará el tema relacionado a su Cuarto Informe de gobierno que rindió por escrito, como lo marca la ley el pasado 15 de noviembre.

Dio a conocer que solicitó al Poder Legislativo ajustar la fecha de su asistencia al pleno, ya que por problemas de agenda, se le dificulta presentarse el miércoles 26 de este mes, por lo que espera sea el viernes cuando asista.

Lee también: Presidente del Congreso de Tamaulipas acusa a Francisco García Cabeza de Vaca de encabezar supuestos ataques en su contra

Recordó que el pasado 15 de noviembre, la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, acudió al Congreso del Estado a entregar por escrito el Cuarto Informe de su mandato constitucional, por lo que ahora, va a cumplir con lo que establece la ley, de comparecer para desarrollar una sesión de trabajo con los diputados.

Precisó que la sesión será pública, por lo que los ciudadanos podrán asistir a escuchar sus puntos de vista sobre el ejercicio de su administración pública y las dudas o cuestionamientos que surjan de los miembros del Poder Legislativo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr