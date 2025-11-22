Más Información

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Ferrocarril del Istmo tendrá un solo paso de fauna en 133 km

Ferrocarril del Istmo tendrá un solo paso de fauna en 133 km

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Salen del mercado laboral 476 mil de la Generación Z

Salen del mercado laboral 476 mil de la Generación Z

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Culiacán, Sin. En operativos efectuados en los municipios de , Badiraguato y Mazatlán, el personal militar detuvo a un hombre armado, aseguró diez tipo cohete y siete maquinitas tragamonedas.

Durante un recorrido terrestre por el poblado de Bacacoragua, en la sierra de Badiraguato, el personal militar localizó diez artefactos explosivos tipo cohete con una longitud de 32 centímetros y cinco de diámetro.

Estos artefactos, contenían una carga emulgel y metralla de alambres para cerca, por lo que procedieron asegurarlos y aislarlos, hasta que se presentó una célula del Ejército especializada en su manejo, cuyos elementos procedieron a deshabilitarlos en un espacio abierto, alejado de pobladores.

Lee también

Los elementos militares, en un recorrido de vigilancia por la colonia Hacienda de Urías, en la ciudad de Mazatlán, observaron maquinitas tragamonedas, por lo que se acercaron y preguntaron a los vecinos sobre su operación, por cuales no pudieron brindar datos sobre el propietario.

Ante el desconocimiento de la propiedad de estas siete máquinas tragamonedas, se procedió a su aseguramiento y trasladada al agente del ministerio público federal para que se investigue su procedencia.

En la capital del estado, elementos del ejército atendieron una denuncia ciudadana, en la colonia Lázaro Cárdenas, respecto a un asalto, con las características del presunto responsable y el vehículo en el que huyo, se desplazó su búsqueda hasta lograr su ubicación.

Lee también

Al ser detenido y ser sometido a una revisión, se le encontró un arma de fuego entre sus ropas, un cargador abastecido, seis teléfonos celulares, por lo que se procedió a su detención y se puso a disposición de las autoridades judiciales del estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]