Culiacán, Sin.- Las fuerzas federales y estatales en operativos efectuados en Culiacán, Elota y Navolato lograron detener a una persona con armas de fuego, aseguraron un vehículo, cargadores y desactivaron un artefacto explosivo artesanal que había sido asegurado previamente.

La Policía Estatal Preventiva en un recorridos por la colonia Pradera Dorada, observaron que los ocupantes de un vehículo Kia, de color blanco, realizaron una maniobra evasiva para evitarlos, por lo que se inició una larga persecución.

Los ocupantes de dicha unidad motriz lanzaron al pavimento púas de acero para dañar los neumáticos de las patrullas que los perseguían, lo que les permitió huir de la zona, sin embargo, poco después el vehículo fue localizado abandonado.

En su interior, se encontró un fusil AK-47, con cargador abastecido, dos cargadores extras para pistolas, 93 cartuchos útiles y púas de acero, conocidas como poncha llantas, por lo que se procedió a su aseguramiento.

Los elementos del ejército desplazados a la vigilancia en la zona de la presa “El Salto”, en el municipio de Elota, fueron atacados por hombres armados, por lo que estos respondieron el ataque y lograron detener a un civil, el resto al ser repelidos lograron huir hacia las partes más altas.

En el lugar de los hechos, el personal militar le aseguro al hombre detenido, un fusil Barrett-50, 195 cartuchos útiles y un chaleco táctico, por lo que este fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

Personal de una empresa de seguridad privada de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato localizó y aseguró un artefacto explosivo improvisado, tipo niple galvanizado (empleado como granada de mano), con un sistema de iniciación de estopín ordinario.

Fueron elementos de una Célula Contra Artefactos Explosivos del ejército que acudió a desactivarlo, en una zona controlada, alejada de comunidades rurales de Navolato.

