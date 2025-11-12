Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

CULIACÁN.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que no ganó la encuesta de Morena para elegir candidato, pero obtuvo la candidatura por decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la Feria del Libro de Culiacán, en la presentación del libro "La Decisión" del periodista Héctor Ponce, el mandatario estatal dijo que la persona a quien habían favorecido las encuestas era "El Químico", Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde de Mazatlán.

Relató que Ricardo Monreal le dijo “¿Sabes qué? No eres tú; van a anunciar al mismo que traían antes, pero te voy a dar una primicia, van a suspender el anuncio, porque a mí me lo ha dicho el Presidente, que él tampoco sabe por qué no eres tú el seleccionado", relató el gobernador en dicho evento.

De acuerdo con su versión, el Presidente le dijo: “cuando lo vi (la encuesta) yo me fui directo a dónde decía intención de voto y ya vi que tú tenías por encima, del más cercano, el doble, entonces dije yo, 'y ¿Quién dice que no es Rocha el que no debe de ser candidato?’".

El gobernador justificó esto señalando su larga amistad con el expresidente que, dijo, data de 1998, cuando él fue candidato a gobernador por el PRD y López Obrador era el presidente nacional de dicho partido.

