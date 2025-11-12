Más Información

Congreso de EU pone fin al cierre de gobierno tras 43 días; proyecto pasa a Trump para su firma

Congreso de EU pone fin al cierre de gobierno tras 43 días; proyecto pasa a Trump para su firma

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Junior H comparece ante las autoridades de Jalisco por presunta apología al delito

Junior H comparece ante las autoridades de Jalisco por presunta apología al delito

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Ciudad Victoria.- La Vocería de Seguridad de Tamaulipas desmintió la versión de que el cantante había sido víctima de un en carretera, cuando se dirigía a Ciudad Victoria.

“Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa”, informó este miércoles la Vocería en sus cuentas oficiales.

Según la información oficial, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas.

Lee también

Cantante Alfredo Olivas (12/11/2025). Foto: Especial
Cantante Alfredo Olivas (12/11/2025). Foto: Especial

De esta forma la Vocería de Seguridad de Tamaulipas negó las publicaciones en algunos medios digitales, los cuales aseguraban que el cantante había en el abdomen y trasladado de gravedad a un hospital de Ciudad Victoria.

La última publicación de Alfredo Olivas en su cuenta de Instagram la hizo esta tarde, con una fotografía suya y el tema musical “Los inadaptados”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]