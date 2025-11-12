Más Información

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Junior H comparece ante las autoridades de Jalisco por presunta apología al delito

Junior H comparece ante las autoridades de Jalisco por presunta apología al delito

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

Mérida, Yucatán.- , principalmente en la zona sur de Yucatán, y la flota pesquera paralizada, son los efectos de la masa de aire polar que continúan afectando a la entidad.

En el litoral de Yucatán más de tres mil embarcaciones están paralizadas por las malas condiciones climáticas y será hasta el próximo viernes cuando se reanuden las actividades pesqueras.

Protección Civil de Yucatán (PROCIVY) indicó que se mantienen ráfagas de viento de hasta 55 kph, lo que mantiene cerrados los puertos de navegación.

Lee también

Mariano Canul Uicab, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente de Yucatán, advirtió que las se volverán más adversas en las próximas semanas.

“El arribo de los primeros frentes fríos al litoral yucateco ha comenzado a afectar las actividades pesqueras, provocando el , lo que afecta principalmente a las embarcaciones menores”, afirmó.

Sin embargo, destacó que la producción de pulpo ha sido positiva, pues se han capturado más de 15 mil toneladas de pulpo, con la meta de alcanzar las 28 mil toneladas antes del cierre de la temporada el 15 de diciembre.

Lee también

Por otra parte, la masa de aire ártico provocó que en los municipios de Santa Elena y la comunidad del Escondido, en el Cono Sur del estado, los termómetros descendieron hasta los 12.4 grados centígrados.

En la ciudad de Mérida y su zona metropolitana se registraron temperaturas de entre 15.2 y 16.5 °C, entre las 3 y 6 de la mañana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]