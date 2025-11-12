LA PAZ, BCS.- Un nuevo sistema de videovigilancia en la zona del Malecón y Centro Histórico de La Paz, en Baja California Sur se instalará para fortalecer la seguridad de residentes y turistas, anunciaron autoridades, tras diversos incidentes registrados.

Con frecuencia la zona del malecón es escenario de accidentes automovilísticos y la zona centro de robo a automóviles, así como peleas en la zona de bares y discotecas.

Abordada al respecto en conferencia de prensa, la alcaldesa Milena Quiroga Romero, confirmó que se está trabajando desde la mesa de seguridad y paz municipal un proyecto para ampliar la cobertura actual de videovigilancia en esta zona que se ha vuelto muy concurrida, en especial los fines de semana.

Refirió que se trata de un sistema para mejorar el monitoreo que actualmente se tiene con visión panorámica.

“Es necesario ampliar la cobertura y mejorar la calidad de monitoreo en áreas clave, cámaras con mayor precisión”, expuso.

Quiroga Romero dijo reconocer que hace dos años el Gobierno estatal duplicó la cantidad de cámaras en el municipio y se instalaron dispositivos con visión 360 grados.

No obstante, se debe reforzar ante las condiciones actuales de afluencia y percances.

El nuevo proyecto también se desarrollará de manera coordinada con la autoridad estatal y el Gobierno federal, buscando generar condiciones de tranquilidad –dijo—tanto a turistas como residentes.

Adicional, se adquirirán cerca de 40 cámaras corporales para elementos de la Policía Municipal Preventiva.

Reconoció que estos dispositivos han permitido aclarar denuncias de presuntos abusos policíacos y por ello se requiere ampliar también el número.

Cámaras empresariales y activistas sobre la movilidad han demandado al Ayuntamiento de La Paz mayor vigilancia en la zona del malecón y centro histórico, derivado del flujo vehicular y las altas velocidades que se han llegado a registrar, ocasionando atropellamientos, incluso.

Hace unas semanas un conductor embistió a un automóvil y a una decena de personas que se encontraban en las mesas sobre la banqueta en las afueras de un conocido bar de la zona dorada del malecón. Ninguna persona falleció; no obstante, resultaron con lesiones diversas.

Desde el Gobierno del estado solicitaron la ayuda de la ciudadanía para intentar reconocer al conductor del vehículo, pues se dio a la fuga. Se lograron captar algunas imágenes. Actualmente, el probable responsable, fue identificado, Luis “N”, y se encuentra vinculado a proceso por daños y lesiones.

El secretario de Seguridad Pública, Alfredo Cancino Vicente, informó en tanto que a la fecha se encuentran operando en los cinco municipios de BCS, un total de 925 cámaras de videovigilancia y la entidad está próxima a consolidar el sistema de videovigilancia actualizado, el cual se inició hace un año.

