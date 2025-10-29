Más Información

LA PAZ, BCS., 29 de octubre.- Un presunto caso de en La Paz, Baja California Sur, fue denunciado por ciudadanos en redes sociales respecto a una detención en contra de dos jóvenes la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con la información que difundieron los jóvenes y sus familiares, fueron detenidos por dos elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en La Paz, cuando caminaban por la colonia Misiones, donde radican y se dirigían a comprar algo de cenar.

En la narración que comparten en redes sociales y la grabación en video de los hechos, se observa que fueron en el boulevar Santa Bárbara en esta capital, en la zona sur.

Los jóvenes insisten en retirarse, pero los policías no les permiten dejar la vía pública, y buscan seguir interrogándolos, sin señalar la comisión de alguna falta.

La pareja de jóvenes, un hombre y una mujer, explican que viven a dos cuadras del lugar.

“Venimos caminando y aquí los oficiales se pasan de prepotentes”.

“Les estamos preguntando, qué andan haciendo”, dice un policía.

“¿Y cree que está mal caminar?”, responde la joven.

“Es lo que estamos averiguando. ¿A qué horas son? Las 3 y media de la mañana”, le enfatiza el policía.

“¿Y es ilegal caminar a las tres de la mañana..?, insiste la joven.

Imágenes del video en el que los jóvenes denunciaban abuso policial (29/10/2025). Foto: Especial
En el video se observa que uno de los jóvenes señala que llevan varios minutos respondiendo y los agentes no les permiten retirarse. Los jóvenes aseguran que los policías llegaron de manera intempestiva para bloquearles el paso y allí empezó el enfrentamiento verbal.

La discusión subió de tono cuando los jóvenes señalaron que se retirarían por que les demostraron -afirmaron- que no iban armados ni estaban ni cometiendo algún ilícito.

En ese momento se observa que uno de los agentes se aproxima hacia el joven que estaba grabando todo en video y da un manotazo al celular y empieza lo que parece un jaloneo, mientras la mujer comienza a gritar.

Minutos después llegaron familiares y comenzaron a discutir también con los agentes municipales a quienes les cuestionaron su actitud. Finalmente, después de varios minutos, los jóvenes fueron llevados ante el juez cívico donde narraron los hechos. La joven, quien dijo ser estudiante universitaria de la carrera de Derecho, acusó que también fue víctima de la agresión.

La dirección de la Policía Municipal de La Paz no ha emitido una postura al respecto.

Usuarios en redes sociales han exigido la actuación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y acusan que no es la primera ocasión en que policías municipales muestran este tipo de conducta en recorridos por colonias.

