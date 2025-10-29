Zacatecas.- Un crimen no sólo ha conmocionado a la población de Zacatecas y Aguascalientes, sino también está por definirse cuál de las dos entidades debe investigar e impartir justicia a la joven Alondra “N” que está gravemente herida tras ser quemada con gasolina por su pareja sentimental en aquella entidad hidrocálida, pero, el agresor la metió dentro de la cajuela de su vehículo para ir abandonarla a Fresnillo, Zacatecas.

De acuerdo a la información del fiscal zacatecano, Cristian Camacho Osnaya, los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre en el estado de Aguascalientes, cuando se tiene conocimiento de que el hombre roció con gasolina a la joven Alondra y luego le prendió fuego; después, el mismo sujeto la apagó con una cubeta de agua y es cuando decide meterla en la cajuela del coche y trasladarla hasta Fresnillo, Zacatecas, de donde es originario el agresor.

Ese día se recibe una llamada en el Servicio de Emergencias 911 que alertaba sobre una persona que tenía quemaduras y el caso fue notificado a la Fiscalía zacatecana, al comenzar con los protocolos de actuación notaron inconsistencias con la información inicial que se había vertido en la llamada de emergencia, por ello, se determina solicitar una orden de cateo en un domicilio en la colonia Las Arboledas.

Lee también Productores de maíz de Jalisco levantan bloqueos, pero advierten que no están conformes con acuerdo federal

El fiscal mencionó que al catear la vivienda se encontraron prendas de la víctima, además de localizar dos armas de fuego, una motocicleta con reporte de robo por lo cual se procedió a la detención de tres personas: dos adultos y una persona adolescente de 13 años de edad, a su vez fue cuando se percataron de la identidad del responsable que se había dado a la fuga.

Dijo que derivado de los trabajos de investigación e inteligencia de la Fiscalía de Alto Impacto de Zacatecas, se logró establecer que Salvador “N” quien intentó ocultarse en la ciudad de Saltillo, Coahuila, pero, al obtener la orden de aprehensión, se pidió la colaboración a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Coahuila y a la fiscalía coahuilense, y de esta manera, la noche de este martes, se logró la detención del agresor de Alondra.

El fiscal zacatecano precisó que ante su captura, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado que lo reclama, pero, será un tribunal la autoridad competente que debe resolver la situación jurídica del imputado, “incluyendo la competencia del lugar donde deberá ser juzgado, tomando en consideración que la agresión inicial la desplegó en un estado diverso a Zacatecas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr