Culiacán, Sin.- Una , estacionada muy cerca de una estación de gasolina y de un paradero de descanso de choferes de transportes de carga, en la salida sur de Los Mochis, explotó, por lo que el fuego alcanzo a varias cajas de tráiler y el conductor de la unidad, murió calcinado, cuya identidad aun no se logra establecer.

El fuego que abarcó varias cajas de tráiler estacionadas en esa zona, generó una enorme nuble negra que se podía observar desde varios puntos de la ciudad de , por lo que los cuerpos de auxilio y de seguridad, cerraron en forma temporal uno de los carriles de circulación de la carretera México-Nogales.

Explosión de la pipa alcanzó cajas de tráiler estacionadas (02/10/2025). Foto: Especial
La fuerte explosión que se originó cimbró un amplio sector de la entrada sur de la ciudad de los Mochis, municipio de Ahome, por lo que se activaron las alertas de los cuerpos de auxilio, médicos y de los para delimitar la zona y permitir que los bomberos puedan actuar para controlar el fuego que se propagó.

Se desconoce, cual fue la causa que originó en forma inicial que se incendiara la pipa cargada de diésel, cuyo fuego rápidamente se propagó y provocó la explosión, cuyo impacto, alcanzó a varias cajas de tráiler, cuyo fuego las consume.

