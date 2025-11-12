Gobierno de Nuevo León aclara que Nvidia no invertirá en la entidad, sino la compañía Cipre Holdings

Monterrey, Nuevo León. - El Gobierno de Nuevo León aclaró que la empresa Nvidia no invertirá en el estado y que la inversión para el Centro de Datos de Inteligencia Artificial (IA), será de la compañía Cipre Holdings, que utilizará la tecnología de Nvidia.

Después de que la compañía negara la inversión en Nuevo León, el Gobierno del Estado explicó que no será una inversión como tal, pero sí aplicará sus servicios en la entidad a través de la venta de chips a empresas que fabrican los data centers.

El gobernador Samuel García había anunciado una inversión de mil millones de dólares por parte de Nvidia, y posteriormente la compañía ubicada en Santa Clara, Estados Unidos, lo negó a través de un comunicado.

Tras la aclaración de Nvidia, el Ejecutivo Estatal explicó la manera en que la empresa aplicará sus conocimientos en el estado.

Se creará la Subsecretaría de Inversiones Innovación e Inteligencia Artificial (12/11/2025). Foto: Especial

Al participar en el evento México IA+ | Inversión Acelerada organizado por la Secretaría de Economía Federal en colaboración con el CCE y CIPRE Holding, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, anunció la instalación del primer Centro de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial con tecnología NVIDIA, encabezado por las empresas AI-GDC y Cipre Holding.

El Gobernador anunció también que ante el desarrollo en Nuevo León de este sector industrial, se creará la Subsecretaría de Inversiones Innovación e Inteligencia Artificial.

El nuevo centro operará bajo el programa NCP, que certifica a proveedores de servicios en la nube capaces de ofrecer infraestructura GPU y cómputo avanzado para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, ciencia de datos y modelado de alto rendimiento.

