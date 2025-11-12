Más Información

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Cuernavaca, Mor.- Un saldo de 20 personas resultaron lesionados luego que un vehículo de , de la ruta 15, que competía por el pasaje, perdió el control sobre la avenida Domingo Diez, norte de Cuernavaca, y se impactó contra la cabina de una pizzería de autoservicio.

Algunos pasajeros relataron que el operador del microbús circulaba a y presuntamente competía con otra unidad que provenía de la zona de Chamilpa. Al llegar al tramo mencionado, perdió el control, brincó el camellón central y terminó estrellándose contra el establecimiento.

Lee también

Personas luego del choque vial (12/11/2025). Foto: Especial
Personas luego del choque vial (12/11/2025). Foto: Especial

Paramédicos de distintas corporaciones acudieron para brindar los primeros auxilios a las víctimas, aunque las ambulancias resultaron insuficientes ante la cantidad de . Algunos de los lesionados fueron trasladados por sus propios medios a un hospital privado cercano.

El conductor fue detenido por elementos de Tránsito y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Las labores de rescate y el retiro de la unidad se prolongaron por más de 90 minutos, lo que provocó el cierre parcial de la circulación sobre esa importante vialidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]