Cuernavaca, Mor.- Un saldo de 20 personas resultaron lesionados luego que un vehículo de transporte público, de la ruta 15, que competía por el pasaje, perdió el control sobre la avenida Domingo Diez, norte de Cuernavaca, y se impactó contra la cabina de una pizzería de autoservicio.

Algunos pasajeros relataron que el operador del microbús circulaba a exceso de velocidad y presuntamente competía con otra unidad que provenía de la zona de Chamilpa. Al llegar al tramo mencionado, perdió el control, brincó el camellón central y terminó estrellándose contra el establecimiento.

Lee también Ejecutan nueva orden de aprehensión contra "El Vara”, líder de "Los Acapulco"; es acusado de violación y secuestro de una mujer en Morelos

Personas luego del choque vial (12/11/2025). Foto: Especial

Paramédicos de distintas corporaciones acudieron para brindar los primeros auxilios a las víctimas, aunque las ambulancias resultaron insuficientes ante la cantidad de heridos. Algunos de los lesionados fueron trasladados por sus propios medios a un hospital privado cercano.

El conductor fue detenido por elementos de Tránsito y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Las labores de rescate y el retiro de la unidad se prolongaron por más de 90 minutos, lo que provocó el cierre parcial de la circulación sobre esa importante vialidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr