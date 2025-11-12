Un camión de transporte público de la Ruta 60 cayó la mañana de ayer en un socavón que se abrió sobre avenida Aztecas, en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán, entre avenida Chicomostoc y calles aledañas.

Según los reportes preliminares, el hundimiento del pavimento sorprendió al conductor cuando circulaba por la zona, provocando que la pesada unidad quedara semivolcada dentro del socavón. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con apoyo de Protección Civil.

El personal médico del Escuadrón Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) valoró a tres personas, dos jóvenes de 18 años y una mujer de 35, quienes no requirieron de traslado al hospital. Autoridades locales señalaron que el colapso del pavimento podría estar relacionado con una fuga de agua subterránea que debilitó la carpeta asfáltica. Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua trabajó en el punto.

Una grúa brigadier retiró el camión de la oquedad.