Cuernavaca, Mor.- La Secretaría de Turismo anunció la realización del Broadway International Film Festival Cuernavaca 2025, cuya primera edición en México se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre en Cinemex Plaza Bugambilia.

Daniel Altafi Valladares, titular de Turismo en Morelos, y la actriz y productora Maritza Olivares, destacaron este encuentro como una plataforma de proyección internacional que impulsará el turismo cultural, cinematográfico y económico de la entidad.

Maritza Olivares agradeció el respaldo institucional y señaló que el festival busca ser un puente entre México, Hollywood y el mundo, además de impulsar el talento local y la identidad cultural mexicana a través del cine.

Explicó que esta primera edición reunirá a cineastas de más de 120 países y presentará más de 160 películas internacionales, con un programa que incluye conversatorios con actores y productores, homenajes especiales, activaciones culturales y una alfombra roja con la participación de reconocidas figuras del cine y la televisión como Alejandro Tommasi, María Rojo, Lisset y Linda Park, entre otros.

Altafi Valladares dijo que el festival también rendirá un homenaje póstumo al actor Manuel Ojeda, ícono del cine mexicano, con la proyección del cortometraje “A las once, Rebeca”, obra que simboliza respeto, memoria y admiración hacia su legado artístico. Además, como parte de su responsabilidad social, se desarrollarán actividades solidarias en apoyo a una fundación local mediante la entrega de juguetes, cobijas e insumos, reafirmando que el arte y la cultura también son instrumentos de transformación y empatía.

Esta primera edición reunirá a cineastas de más de 120 países y presentará más de 160 películas internacionales(12/11/2025). Foto: Especial

En conferencia de prensa explicaron que con 18 años de trayectoria en Los Ángeles, California, el Broadway International Film Festival se ha consolidado como un espacio que da voz a cineastas de todo el mundo, especialmente de habla hispana, y ahora encuentra en Cuernavaca un nuevo espacio para el arte, la creatividad y la identidad cultural.

El secretario de Turismo afirmó que este evento refleja el compromiso del Gobierno estatal por fortalecer el turismo cultural y cinematográfico como motores de desarrollo. “Que el Broadway International Film Festival llegue a Cuernavaca no es un hecho menor: es una señal de confianza, de talento y de apertura”, expresó.

